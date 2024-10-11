Новости Харькова — главное за 11 октября: как прошла ночь

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07:05

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь: залетали БПЛА, была угроза из-за авиации

Тревога в Харькове и области прозвучала накануне вечером в 22:32. Появилась угроза применения баллистики из Крыма, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Позже добавилась активность вражеской авиации на северо-востоке страны.

А в 23:48 на границе Харьковской и Днепропетровской области в Воздушных силах зафиксировали вражеский БПЛА.

После небольшого затишья, в 01:55 на Харьковщине вновь появились беспилотники.

В 02:23 добавилась еще и угроза баллистики из Курска.

А ровно через 20 минут, в 02:43, на Харьковщину вновь залетели БПЛА.

Отбоя тревоги по состоянии на 07:05 в Харькове и области все еще нет.