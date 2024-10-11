Новости Харькова — главное за 11 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь: залетали БПЛА, была угроза из-за авиации
Тревога в Харькове и области прозвучала накануне вечером в 22:32. Появилась угроза применения баллистики из Крыма, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Позже добавилась активность вражеской авиации на северо-востоке страны.
А в 23:48 на границе Харьковской и Днепропетровской области в Воздушных силах зафиксировали вражеский БПЛА.
После небольшого затишья, в 01:55 на Харьковщине вновь появились беспилотники.
В 02:23 добавилась еще и угроза баллистики из Курска.
А ровно через 20 минут, в 02:43, на Харьковщину вновь залетели БПЛА.
Отбоя тревоги по состоянии на 07:05 в Харькове и области все еще нет.
Читайте также: Сегодня 11 октября: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 11 октября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".