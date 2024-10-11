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Новости Харькова — главное за 11 октября: как прошла ночь

Украина 07:05   11.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 11 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Тревога на Харьковщине беспрерывно длилась всю ночь: залетали БПЛА, была угроза из-за авиации 

Тревога в Харькове и области прозвучала накануне вечером в 22:32. Появилась угроза применения баллистики из Крыма, сообщили в Воздушных силах ВСУ. 

Позже добавилась активность вражеской авиации на северо-востоке страны. 

А  в 23:48 на границе Харьковской и Днепропетровской области в Воздушных силах зафиксировали вражеский БПЛА. 

После небольшого затишья, в 01:55 на Харьковщине вновь появились беспилотники. 

В 02:23 добавилась еще и угроза баллистики из Курска. 

А ровно через 20 минут, в 02:43, на Харьковщину вновь залетели БПЛА.

Отбоя тревоги по состоянии на 07:05 в Харькове и области все еще нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".