Генштаб: за минувшие сутки на Харьковщине было 19 боев, враг бил из авиации

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении в утренней сводке 11 октября сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток враг продолжил штурмовать украинские позиции на Харьковском направлении. Всего тут было пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого, рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении россияне атаковали 14 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки», – написали в ГШ.

Кроме того, враг сбрасывал авиабомбы на такие населенные пункты Харьковщины: Купянск-Узловой, Подолы, Казачья Лопань, Алисовка, Гоптовка.

В Генштабе также обновили данные о потерях ВС РФ за сутки.