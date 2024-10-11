Генштаб: за минувшие сутки на Харьковщине было 19 боев, враг бил из авиации
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлении в утренней сводке 11 октября сообщил Генштаб ВСУ.
В течение суток враг продолжил штурмовать украинские позиции на Харьковском направлении. Всего тут было пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого, рассказали в Генштабе.
На Купянском направлении россияне атаковали 14 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки», – написали в ГШ.
Кроме того, враг сбрасывал авиабомбы на такие населенные пункты Харьковщины: Купянск-Узловой, Подолы, Казачья Лопань, Алисовка, Гоптовка.
В Генштабе также обновили данные о потерях ВС РФ за сутки.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, генштаб, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 08:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении в утренней сводке 11 октября сообщил Генштаб ВСУ.".