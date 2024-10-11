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ГСЧС: 19 пожаров на Харьковщине было в экосистемах, 5 – из-за обстрелов

Происшествия 08:05   11.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 19 пожаров на Харьковщине было в экосистемах, 5 – из-за обстрелов

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 11 октября сообщила, что за сутки в регионе из-за обстрелов возникло пять пожаров в Харьковском и Чугуевском районе.

«Днем вражеская авиация нанесла авиабомбовый удар по селу Черкасская Лозовая Харьковского района, что привело к пожару на открытой территории. Пострадали 5 человек», – написали спасатели.

Кроме того, в течение минувших суток враг регулярно бил по Купянску. Там в разных частях города из-за «прилетов» горел дом, авто, пострадала 69-летняя женщина.

Также в природных экосистемах за сутки возникло 19 пожаров на площади 15 га. А всего спасатели выезжали тушить 31 возгорание.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 11 октября сообщила, что за сутки в регионе из-за обстрелов возникло пять пожаров в Харьковском и Чугуевском районе.".