ГСЧС: 19 пожаров на Харьковщине было в экосистемах, 5 – из-за обстрелов
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 11 октября сообщила, что за сутки в регионе из-за обстрелов возникло пять пожаров в Харьковском и Чугуевском районе.
«Днем вражеская авиация нанесла авиабомбовый удар по селу Черкасская Лозовая Харьковского района, что привело к пожару на открытой территории. Пострадали 5 человек», – написали спасатели.
Кроме того, в течение минувших суток враг регулярно бил по Купянску. Там в разных частях города из-за «прилетов» горел дом, авто, пострадала 69-летняя женщина.
Также в природных экосистемах за сутки возникло 19 пожаров на площади 15 га. А всего спасатели выезжали тушить 31 возгорание.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лесные пожары, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 08:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 11 октября сообщила, что за сутки в регионе из-за обстрелов возникло пять пожаров в Харьковском и Чугуевском районе.".