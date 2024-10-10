Погибшая и раненный в результате обстрелов Купянщины Харьковской области

Днем 10 октября россияне обстреляли село Кругляковка Купянщины – погибла 64-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также сегодня около 16:30 россияне ударили по Купянску, в результате чего ранен 77-летний мужчина, его госпитализировали.

В населенных пунктах, находившихся под вражескими обстрелами, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.