Погибшая и раненный в результате обстрелов Купянщины Харьковской области
Днем 10 октября россияне обстреляли село Кругляковка Купянщины – погибла 64-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Также сегодня около 16:30 россияне ударили по Купянску, в результате чего ранен 77-летний мужчина, его госпитализировали.
В населенных пунктах, находившихся под вражескими обстрелами, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Купянский район, обстрел, погибшая, поранений, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 22:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 10 октября россияне обстреляли село Кругляковка Купянщины – погибла 64-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".