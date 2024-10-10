Live
  • Пт 11.10.2024
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

Погибшая и раненный в результате обстрелов Купянщины Харьковской области

Происшествия 22:38   10.10.2024
Оксана Якушко
Погибшая и раненный в результате обстрелов Купянщины Харьковской области

Днем 10 октября россияне обстреляли село Кругляковка Купянщины – погибла 64-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также сегодня около 16:30 россияне ударили по Купянску, в результате чего ранен 77-летний мужчина, его госпитализировали.

В населенных пунктах, находившихся под вражескими обстрелами, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Читайте также: Родители и дети пострадали из-за удара КАБом, горит кладбище на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
10.10.2024, 22:04
В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько
В харьковской подземке пройдет ярмарка вакансий – когда и во сколько
10.10.2024, 10:42
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 23 до 60 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 23 до 60 тысяч гривен
10.10.2024, 16:13
Полярное сияние снова можно увидеть над Харьковом (фото, видео)
Полярное сияние снова можно увидеть над Харьковом (фото, видео)
10.10.2024, 21:49
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
09.10.2024, 12:19
Погибшая и раненный в результате обстрелов Купянщины Харьковской области
Погибшая и раненный в результате обстрелов Купянщины Харьковской области
10.10.2024, 22:38

Новости по теме:

12:00
«Обострение возрастает»: жителей Купянского района призвали эвакуироваться
08:00
Военные РФ еще приблизились к реке Оскол на Харьковщине — DeepState
11:53
Фронт приближается к Осколу: глава Купянской РВА отметил, что люди выезжают
22:15
Опасность становится более ощутимой — начальник Купянской РВА на Харьковщине
13:11
На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации: названы громады

Вы читали новость: «Погибшая и раненный в результате обстрелов Купянщины Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 22:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 10 октября россияне обстреляли село Кругляковка Купянщины – погибла 64-летняя женщина, сообщила Харьковская областная прокуратура.".