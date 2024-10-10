Загибла і поранений внаслідок удару по Куп’янщині Харківської області

Вдень 10 жовтня росіяни обстріляли село Кругляківка Куп’янщини – загинула 64-річна жінка, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Також сьогодні близько 16:30 росіяни вдарили по Купʼянську, внаслідок чого поранений 77-річний чоловік, його ушпиталили.

У населених пунктах, що були під ворожими обстрілами, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.