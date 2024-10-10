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Загибла і поранений внаслідок удару по Куп’янщині Харківської області

Події 22:38   10.10.2024
Оксана Якушко
Загибла і поранений внаслідок удару по Куп’янщині Харківської області

Вдень 10 жовтня росіяни обстріляли село Кругляківка Куп’янщини – загинула 64-річна жінка, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Також сьогодні близько 16:30 росіяни вдарили по Купʼянську, внаслідок чого поранений 77-річний чоловік, його ушпиталили.

У населених пунктах, що були під ворожими обстрілами, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 22:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 10 жовтня росіяни обстріляли село Кругляківка Куп’янщини – загинула 64-річна жінка, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".