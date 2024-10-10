Батьки та діти постраждали через удар КАБом, горить цвинтар на Харківщині
10 жовтня близько 15:25 росіяни завдали авіаудару КАБом по селу Черкаська Лозова, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Авіабомба поцілила у відкриту територію. Пошкоджені приватні домоволодіння.
Постраждала сім’я: 45-річного чоловіка та його 38-річна дружина поранені. Троє їхніх дітей — 2-річна дівчинка та двоє хлопчиків у віці 6 та 15 років зазнали гострої реакції на стрес.
“Поліціянти, медики, місцеві жителі долучилися до ліквідації пожежі в Черкаській Лозовій. Пожежа поширилася на територію цвинтаря, поряд із житловим масивом”, – повідомив голова Малоданівської громади Олександр Гололобов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: діти, КАБ, пострадалі, семья, Харьковская областная прокуратура, черкасская лозовая;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 18:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 жовтня близько 15:25 росіяни завдали авіаудару КАБом по селу Черкаська Лозова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".