Батьки та діти постраждали через удар КАБом, горить цвинтар на Харківщині

10 жовтня близько 15:25 росіяни завдали авіаудару КАБом по селу Черкаська Лозова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Авіабомба поцілила у відкриту територію. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Постраждала сім’я: 45-річного чоловіка та його 38-річна дружина поранені. Троє їхніх дітей — 2-річна дівчинка та двоє хлопчиків у віці 6 та 15 років зазнали гострої реакції на стрес.

“Поліціянти, медики, місцеві жителі долучилися до ліквідації пожежі в Черкаській Лозовій. Пожежа поширилася на територію цвинтаря, поряд із житловим масивом”, – повідомив голова Малоданівської громади Олександр Гололобов.