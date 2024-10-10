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Родители и дети пострадали из-за удара КАБом, горит кладбище на Харьковщине

Происшествия 18:45   10.10.2024
Оксана Якушко
Родители и дети пострадали из-за удара КАБом, горит кладбище на Харьковщине

10 октября около 15:25 россияне нанесли авиаудар КАБом по селу Черкасская Лозовая, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Авиабомба попала в открытую местность. Повреждены частные домовладения.

Пострадала семья: 45-летний мужчина и его 38-летняя супруга ранены. Трое их детей — 2-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет испытали острую реакцию на стресс.

«Полицейские, медики, местные жители включились в ликвидацию пожара в Черкасской Лозовой. Пожар распространился на территорию кладбища, рядом с жилым массивом», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 18:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 октября около 15:25 россияне нанесли авиаудар КАБом по селу Черкасская Лозовая, сообщила Харьковская областная прокуратура.".