Родители и дети пострадали из-за удара КАБом, горит кладбище на Харьковщине
10 октября около 15:25 россияне нанесли авиаудар КАБом по селу Черкасская Лозовая, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Авиабомба попала в открытую местность. Повреждены частные домовладения.
Пострадала семья: 45-летний мужчина и его 38-летняя супруга ранены. Трое их детей — 2-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет испытали острую реакцию на стресс.
«Полицейские, медики, местные жители включились в ликвидацию пожара в Черкасской Лозовой. Пожар распространился на территорию кладбища, рядом с жилым массивом», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, КАБ, пострадавшие, семья, Харьковская областная прокуратура, черкасская лозовая;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 18:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 октября около 15:25 россияне нанесли авиаудар КАБом по селу Черкасская Лозовая, сообщила Харьковская областная прокуратура.".