Родители и дети пострадали из-за удара КАБом, горит кладбище на Харьковщине

10 октября около 15:25 россияне нанесли авиаудар КАБом по селу Черкасская Лозовая, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Авиабомба попала в открытую местность. Повреждены частные домовладения.

Пострадала семья: 45-летний мужчина и его 38-летняя супруга ранены. Трое их детей — 2-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 6 и 15 лет испытали острую реакцию на стресс.

«Полицейские, медики, местные жители включились в ликвидацию пожара в Черкасской Лозовой. Пожар распространился на территорию кладбища, рядом с жилым массивом», — сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.