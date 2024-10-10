РФ ударила по пригороду Харькова: известно о 5 пострадавших (дополняется)
Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено 16:03. Среди раненых в Черкасской Лозовой – трое детей: 2, 5 и 15 лет с острой реакцией на стресс. Повреждены частные дома, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено 15:48. Попадание зафиксировали по частной жилой застройке. Есть травмированные жильцы и поврежденные дома, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
«На эту минуту — пять пострадавших», — отметил Синегубов.
Ранее об ударе по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады сообщал ее глава Александр Гололобов.
Читайте также: Генштаб: 17 боев было на Купянском направлении, наступление РФ активизируется
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пригород, синегубов, удар, Харьков, черкасская лозовая;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ ударила по пригороду Харькова: известно о 5 пострадавших (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 16:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".