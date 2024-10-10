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РФ ударила по пригороду Харькова: известно о 5 пострадавших (дополняется)

Происшествия 16:03   10.10.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила по пригороду Харькова: известно о 5 пострадавших (дополняется)

Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено 16:03. Среди раненых в Черкасской Лозовой – трое детей: 2, 5 и 15 лет с острой реакцией на стресс. Повреждены частные дома, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено 15:48. Попадание зафиксировали по частной жилой застройке. Есть травмированные жильцы и поврежденные дома, сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«На эту минуту — пять пострадавших», — отметил Синегубов.

Ранее об ударе по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады сообщал ее глава Александр Гололобов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 16:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая Харьковского района, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".