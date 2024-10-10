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Новости Харькова — главное за 10 октября: как прошла ночь

Украина 07:05   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 10 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Почти всю ночь длилась тревога на Харьковщине: летали «шахеды», оккупанты запускали КАБы 

Тревогу на Харьковщине об’явили еще накануне вечером, в 20:51. В Воздушных Силах ВСУ заметили активность вражеской авиации на северо-востоке, а вскоре – зафиксировали пуски КАБов. 

После нескольких часов без отбоя, в 02:03, Воздушные силы предупредили о вражеском БПЛА в Сумской области, который двигался в сторону Харьковщины. 

Лишь в 03:13 тревогу отменили. Ее возобновили в 05:23, на этот раз – из-за активности тактической вражеской авиации в акватории Азовского моря. 

В 06:27 прозвучал отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".