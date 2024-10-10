Новости Харькова — главное за 10 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосной
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Почти всю ночь длилась тревога на Харьковщине: летали «шахеды», оккупанты запускали КАБы
Тревогу на Харьковщине об’явили еще накануне вечером, в 20:51. В Воздушных Силах ВСУ заметили активность вражеской авиации на северо-востоке, а вскоре – зафиксировали пуски КАБов.
После нескольких часов без отбоя, в 02:03, Воздушные силы предупредили о вражеском БПЛА в Сумской области, который двигался в сторону Харьковщины.
Лишь в 03:13 тревогу отменили. Ее возобновили в 05:23, на этот раз – из-за активности тактической вражеской авиации в акватории Азовского моря.
В 06:27 прозвучал отбой тревоги.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".