Новости Харькова — главное за 10 октября: как прошла ночь

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07:05

Почти всю ночь длилась тревога на Харьковщине: летали «шахеды», оккупанты запускали КАБы

Тревогу на Харьковщине об’явили еще накануне вечером, в 20:51. В Воздушных Силах ВСУ заметили активность вражеской авиации на северо-востоке, а вскоре – зафиксировали пуски КАБов.

После нескольких часов без отбоя, в 02:03, Воздушные силы предупредили о вражеском БПЛА в Сумской области, который двигался в сторону Харьковщины.

Лишь в 03:13 тревогу отменили. Ее возобновили в 05:23, на этот раз – из-за активности тактической вражеской авиации в акватории Азовского моря.

В 06:27 прозвучал отбой тревоги.