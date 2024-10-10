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В Харькове снесут пострадавшие многоэтажки: мэрия назвала адреса

Общество 16:52   10.10.2024
Виктория Яковенко
В Харькове снесут пострадавшие многоэтажки: мэрия назвала адреса Фото: Харьковский горсовет

В Харькове утвердили перечень домов, поврежденных в результате ударов РФ, в которых нужно провести безотлагательные аварийно-восстановительные работы.

Решение принял сегодня, 10 октября, исполнительный комитет Харьковского городского совета. Частичный демонтаж проведут в многоэтажке по улице Натальи Ужвий, 96 (2-й подъезд).

«Кроме того, в перечень подлежащих демонтажу объектов вошли пять жилых многоэтажек: ул. Наталии Ужвий, 62 и 66, ул. Академика Проскуры 9-в, ул. Метростроителей, 8 и 10. В результате обстрелов они получили значительные повреждения держательных и ограждающих конструкций, степень и характер которых свидетельствуют об опасности аварийного обрушения», — отметили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утвердили перечень домов, поврежденных в результате ударов РФ, в которых нужно провести безотлагательные аварийно-восстановительные работы.".