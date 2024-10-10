Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси

Суспільство 16:52   10.10.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси Фото: Харківська міськрада

У Харкові затвердили перелік будинків, пошкоджених внаслідок ударів РФ, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Рішення ухвалив сьогодні, 10 жовтня, виконавчий комітет Харківської міської ради. Частковий демонтаж проведуть у багатоповерхівці на вулиці Наталії Ужвій, 96 (2-й під’їзд).

«Крім того, до переліку об’єктів, які підлягають демонтажу, увійшли п’ять житлових багатоповерхівок: вул. Наталії Ужвій, 62 і 66, вул. Академіка Проскури 9-в, вул. Метробудівників, 8 і 10. Внаслідок обстрілів вони зазнали значних пошкоджень тримальних та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчать про небезпеку аварійного обвалення», – зазначили у мерії.

Читайте також: Терехов просить Зеленського «розібратися» з облрадою – мерія заявила про фейк

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Два бої точаться на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
10.10.2024, 17:49
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
09.10.2024, 21:55
Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
10.10.2024, 08:24
У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси
У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси
10.10.2024, 16:52
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
10.10.2024, 14:20
На Харківщині чоловік утримував вагітну в заручниках і вбив її тітку: вирок
На Харківщині чоловік утримував вагітну в заручниках і вбив її тітку: вирок
10.10.2024, 16:37

Новини за темою:

13:46
Терехов просить Зеленського «розібратися» з облрадою – мерія заявила про фейк
14:08
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 в Харкові: цифри
18:13
Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок під Харковом
15:03
Харків у диму: жителям радять на вулицю одягати маски, вдома закрити вікна
16:53
У Харкові – пожежа: горить очерет і трава, подробиці від мерії (фото)

Ви читали новину: «У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затвердили перелік будинків, пошкоджених внаслідок ударів РФ, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.".