У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси
Фото: Харківська міськрада
У Харкові затвердили перелік будинків, пошкоджених внаслідок ударів РФ, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
Рішення ухвалив сьогодні, 10 жовтня, виконавчий комітет Харківської міської ради. Частковий демонтаж проведуть у багатоповерхівці на вулиці Наталії Ужвій, 96 (2-й під’їзд).
«Крім того, до переліку об’єктів, які підлягають демонтажу, увійшли п’ять житлових багатоповерхівок: вул. Наталії Ужвій, 62 і 66, вул. Академіка Проскури 9-в, вул. Метробудівників, 8 і 10. Внаслідок обстрілів вони зазнали значних пошкоджень тримальних та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчать про небезпеку аварійного обвалення», – зазначили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затвердили перелік будинків, пошкоджених внаслідок ударів РФ, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.".