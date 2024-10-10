У Харкові знесуть постраждалі багатоповерхівки: мерія назвала адреси

У Харкові затвердили перелік будинків, пошкоджених внаслідок ударів РФ, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Рішення ухвалив сьогодні, 10 жовтня, виконавчий комітет Харківської міської ради. Частковий демонтаж проведуть у багатоповерхівці на вулиці Наталії Ужвій, 96 (2-й під’їзд).

«Крім того, до переліку об’єктів, які підлягають демонтажу, увійшли п’ять житлових багатоповерхівок: вул. Наталії Ужвій, 62 і 66, вул. Академіка Проскури 9-в, вул. Метробудівників, 8 і 10. Внаслідок обстрілів вони зазнали значних пошкоджень тримальних та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчать про небезпеку аварійного обвалення», – зазначили у мерії.