Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

Генштаб: 17 боев было на Купянском направлении, наступление РФ активизируется

Украина 09:00   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 17 боев было на Купянском направлении, наступление РФ активизируется Фото: Генштаб ВСУ

О боях, которые произошли на Харьковщине за сутки, сообщил утром 10 октября Генштаб ВСУ.

Четыре раза за минувшие сутки враг наступал на Харьковском направлении. РФ атаковала в районе Тихого и Волчанска.

Увеличилось количество штурмов на Купянском направлении, уточняют в Генштабе. Россияне штурмовали позиции ВСУ 17 раз.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого,
Новоосинового, Зеленой Рощи и Кругляковки», – уточнили в ГШ.

Под вражескими авиаобстрелами оказались Цуповка, Слатино, Липцы и Катериновка.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.

Читайте также: Три пожара возникло в области из-за обстрелов: в Рубежном горел дом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Есть напряжение среди горожан — Терехов о сложной ситуации в Харькове
Есть напряжение среди горожан — Терехов о сложной ситуации в Харькове
10.10.2024, 09:04
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
09.10.2024, 12:19
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
10.10.2024, 09:04
Шампуры – необходимы. Харьковская ОВА объяснила цены на строительство укрытия
Шампуры – необходимы. Харьковская ОВА объяснила цены на строительство укрытия
09.10.2024, 22:40
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
Терехов заявил про кадровый дефицит в Харькове: как справляются
10.10.2024, 09:32
В Центральном парке Харькова лебеди отправились на зимовку
В Центральном парке Харькова лебеди отправились на зимовку
10.10.2024, 10:19

Новости по теме:

08:14
Генштаб: 18 боев было на Купянском направлении, четыре – на Харьковском
08:23
Враг активизировался: 31 атаку россиян отбили ВСУ на Харьковщине за сутки
08:22
Генштаб: за сутки оккупанты пытались наступать на Харковщине 18 раз
16:38
Генштаб сообщил про восемь атак оккупантов на Харьковщине с начала суток
08:23
Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб

Вы читали новость: «Генштаб: 17 боев было на Купянском направлении, наступление РФ активизируется»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли на Харьковщине за сутки, сообщил утром 10 октября в Генштаб ВСУ.".