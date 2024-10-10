Генштаб: 17 боев было на Купянском направлении, наступление РФ активизируется
Фото: Генштаб ВСУ
О боях, которые произошли на Харьковщине за сутки, сообщил утром 10 октября Генштаб ВСУ.
Четыре раза за минувшие сутки враг наступал на Харьковском направлении. РФ атаковала в районе Тихого и Волчанска.
Увеличилось количество штурмов на Купянском направлении, уточняют в Генштабе. Россияне штурмовали позиции ВСУ 17 раз.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого,
Новоосинового, Зеленой Рощи и Кругляковки», – уточнили в ГШ.
Под вражескими авиаобстрелами оказались Цуповка, Слатино, Липцы и Катериновка.
Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: генштаб, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 09:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые произошли на Харьковщине за сутки, сообщил утром 10 октября в Генштаб ВСУ.".