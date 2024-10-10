Генштаб: 17 боев было на Купянском направлении, наступление РФ активизируется

О боях, которые произошли на Харьковщине за сутки, сообщил утром 10 октября Генштаб ВСУ.

Четыре раза за минувшие сутки враг наступал на Харьковском направлении. РФ атаковала в районе Тихого и Волчанска.

Увеличилось количество штурмов на Купянском направлении, уточняют в Генштабе. Россияне штурмовали позиции ВСУ 17 раз.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районе Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого,

Новоосинового, Зеленой Рощи и Кругляковки», – уточнили в ГШ.

Под вражескими авиаобстрелами оказались Цуповка, Слатино, Липцы и Катериновка.

Также в Генштабе обновили данные о потерях ВС РФ.