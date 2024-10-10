Генштаб: 17 боїв було на Куп’янському напрямку, наступ РФ активізується
Про бої, що сталися на Харківщині за добу, повідомив уранці 10 жовтня Генштаб ЗСУ.
Чотири рази минулої доби ворог наступав на Харківському напрямку. РФ атакувала в районі Тихого та Вовчанська.
Збільшилась кількість штурмів на Куп’янському напрямку, уточнюють у Генштабі. Росіяни штурмували позиції ЗСУ 17 разів.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого,
Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки”, – уточнили в ГШ.
Під ворожими авіаобстрілами опинилися Цупівка, Слатино, Липці та Катеринівка.
Також у Генштабі оновили дані про втрати ЗС РФ.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: генштаб, наступ, обстріли;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, що сталися на Харківщині за добу, повідомив уранці 10 жовтня Генштаб ЗСУ.".