Три пожежі виникли в області через обстріли: у Рубіжному горів будинок
Про пожежі, що виникли за добу через обстріли, а також – у природних екосистемах повідомила у ранковому зведенні 10 жовтня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Зокрема, через удари РФ у Харківській області за добу було три пожежі.
“Вдень ворожа авіація завдала чергового авіабомбового удару по Шевченківському району Харкова та селищу Слатине Харківського району, спричинивши там незначні пожежі на відкритій території. Одна літня жінка отримала травму. Внаслідок обстрілу села Рубіжне Чугуївського району зайнявся приватний будинок та господарча споруда на площі 150 м кв. Без постраждалих.”, – додали до ДСНС.
Ще 12 пожеж виникло у природних екосистемах області, горіло 39 га. А загалом на Харківщині рятувальники виїжджали гасити 28 загорянь.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 08:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли за добу через обстріли, а також – у природних екосистемах повідомила у ранковому зведенні 10 жовтня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.".