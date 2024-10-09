Наслідки авіаудару по Харкову: уламки розлетілись на сотні метрів (відео)

За даними Харківської обласної прокуратури, ворог вдарив з авіації близько 15:30 по відкритій території в Шевченківському районі Харкова.

«Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, розташованих поруч. Уламки від авіабомби розлетілися на сотні метрів навкруги. Для удару по місту ворог використав авіаційний боєприпас, точний тип озброєння наразі встановлюється», – розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Попередньо, удар був завданий з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області. За даними правоохоронців, відомо про одну постраждалу, їй надали допомогу на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Удар КАБом зафіксували на відкритій території у Шевченківському районі, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, постраждала 81-річна жінка.