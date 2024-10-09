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Наслідки авіаудару по Харкову: уламки розлетілись на сотні метрів (відео)

Події 16:59   09.10.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки авіаудару по Харкову: уламки розлетілись на сотні метрів (відео) скриншот

За даними Харківської обласної прокуратури, ворог вдарив з авіації близько 15:30 по відкритій території в Шевченківському районі Харкова.

«Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, розташованих поруч. Уламки від авіабомби розлетілися на сотні метрів навкруги. Для удару по місту ворог використав авіаційний боєприпас, точний тип озброєння наразі встановлюється», – розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Попередньо, удар був завданий з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області. За даними правоохоронців, відомо про одну постраждалу, їй надали допомогу на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Удар КАБом зафіксували на відкритій території у Шевченківському районі, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, постраждала 81-річна жінка.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 16:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківської обласної прокуратури, ворог вдарив з авіації близько 15:30 по відкритій території в Шевченківському районі Харкова.".