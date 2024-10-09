Вибухи чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова (доповнюється)
Близько 15:30 у Харкові пролунали вибухи.
Доповнено 15:52. У прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. Огляд території триває, поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
Доповнено 15:45. Попередньо, удар КАБом зафіксували по відкритій території у Шевченківському районі Харкова. На цю хвилину – без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено 15:40. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, удар окупанти завдали по району щільної житлової забудови міста.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, постраждав приватний сектор. Інформації про потерпілих на цю хвилину не надходило.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків може перебувати під ударами КАБів. Можливі повторні пуски.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуск КАБ у напрямку Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 у Харкові пролунали вибухи.".