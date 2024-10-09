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Вибухи чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова (доповнюється)

Події 15:53   09.10.2024
Вікторія Яковенко
Вибухи чутно у Харкові: дані Терехова і Синєгубова (доповнюється)

Близько 15:30 у Харкові пролунали вибухи.

Доповнено 15:52. У прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. Огляд території триває, поінформував мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено 15:45. Попередньо, удар КАБом зафіксували по відкритій території у Шевченківському районі Харкова. На цю хвилину – без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено 15:40. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, удар окупанти завдали по району щільної житлової забудови міста.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що попередньо, постраждав приватний сектор. Інформації про потерпілих на цю хвилину не надходило.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що Харків може перебувати під ударами КАБів. Можливі повторні пуски.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуск КАБ у напрямку Харкова.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 15:53;

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