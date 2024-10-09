Взрывы слышны в Харькове: данные Терехова и Синегубова (дополняется)

Около 15:30 в Харькове раздались взрывы.

Дополнено 15:53. В ближайших многоэтажках выбиты стекла. Осмотр территории продолжается, проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено 15:45. Предварительно, удар КАБом зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе Харькова. На эту минуту — без пострадавших, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено 15:39. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, удар оккупанты нанесли по району плотной жилой застройки города.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что, предварительно, пострадал частный сектор. Информации о пострадавших в эту минуту не поступало.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков может находиться под ударами КАБ. Возможны повторные пуски.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пуске КАБ в направлении Харькова.