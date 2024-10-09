Последствия авиаудара по Харькову: обломки разлетелись на сотни метров (видео)

По данным Харьковской областной прокуратуры, враг ударил из авиации около 15:30 по открытой территории в Шевченковском районе Харькова.

«Повреждены окна в многоквартирных домах, расположенных рядом. Обломки от авиабомбы разлетелись на сотни метров вокруг. Для удара по городу враг использовал авиационный боеприпас, точный тип вооружения устанавливается», — рассказал пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Предварительно, удар был нанесен из населенного пункта Томаровка Белгородской области. По данным правоохранителей, известно об одной пострадавшей, ей оказали помощь на месте.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Удар КАБом зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе, сообщал голова ХОВА Олег Синегубов. По его данным, пострадала 81-летняя женщина.