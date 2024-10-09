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Удар КАБ по Харькову: пострадала пожилая женщина

Происшествия 16:06   09.10.2024
Виктория Яковенко
Удар КАБ по Харькову: пострадала пожилая женщина

Около 15:30 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, удар КАБ зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе.

Среди пострадавших в результате удара по Харькову – 81-летняя женщина. Женщина получила легкие ранения стеклом. Ее не госпитализировали, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 16:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, удар КАБ зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе.".