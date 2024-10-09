Удар КАБ по Харькову: пострадала пожилая женщина
Около 15:30 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, удар КАБ зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе.
Среди пострадавших в результате удара по Харькову – 81-летняя женщина. Женщина получила легкие ранения стеклом. Ее не госпитализировали, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, пострадала, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 16:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, удар КАБ зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе.".