Удар КАБ по Харькову: пострадала пожилая женщина

Около 15:30 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, удар КАБ зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе.

Среди пострадавших в результате удара по Харькову – 81-летняя женщина. Женщина получила легкие ранения стеклом. Ее не госпитализировали, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.