Удар КАБ по Харкову: постраждала літня жінка

Близько 15:30 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, удар КАБ зафіксували по відкритій території у Шевченківському районі.

Серед постраждалих внаслідок удару по Харкову – 81-річна жінка. Жінка отримала легкі поранення склом. Її не шпиталізували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.