Удар КАБ по Харкову: постраждала літня жінка
Близько 15:30 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, удар КАБ зафіксували по відкритій території у Шевченківському районі.
Серед постраждалих внаслідок удару по Харкову – 81-річна жінка. Жінка отримала легкі поранення склом. Її не шпиталізували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Вибухи чутно у Харкові: КАБ “прилетів” у Шевченківському районі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, пострадала, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар КАБ по Харкову: постраждала літня жінка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 16:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, удар КАБ зафіксували по відкритій території у Шевченківському районі.".