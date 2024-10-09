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Удар КАБ по Харкову: постраждала літня жінка

Події 16:06   09.10.2024
Вікторія Яковенко
Удар КАБ по Харкову: постраждала літня жінка

Близько 15:30 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, удар КАБ зафіксували по відкритій території у Шевченківському районі.

Серед постраждалих внаслідок удару по Харкову – 81-річна жінка. Жінка отримала легкі поранення склом. Її не шпиталізували, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Вибухи чутно у Харкові: КАБ “прилетів” у Шевченківському районі

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 16:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, удар КАБ зафіксували по відкритій території у Шевченківському районі.".