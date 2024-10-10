Три пожара возникло в области из-за обстрелов: в Рубежном горел дом
О пожарах, которые возникли за сутки из-за обстрелов, а также – в природных экосистемах сообщила в утренней сводке 10 октября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В частности, из-за ударов РФ в Харьковской области за сутки было три пожара.
«Днем вражеская авиация нанесла очередной авиабомбовый удар по Шевченковскому району Харькова и поселку Слатино Харьковского района, там возникли незначительные пожары на открытой территории. Одна пожилая женщина получила травму. В результате обстрела села Рубежное Чугуевского района загорелся частный дом и хозяйственная постройка на площади 150 м кв. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.
Еще 12 пожаров возникло в природных экосистемах области, горело 39 га. А всего на Харьковщине спасатели выезжали тушить 28 возгораний.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, пожары;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 08:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли за сутки из-за обстрелов, а также – в природных экосистемах сообщила в утренней сводке 10 октября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".