Три пожара возникло в области из-за обстрелов: в Рубежном горел дом

О пожарах, которые возникли за сутки из-за обстрелов, а также – в природных экосистемах сообщила в утренней сводке 10 октября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, из-за ударов РФ в Харьковской области за сутки было три пожара.

«Днем вражеская авиация нанесла очередной авиабомбовый удар по Шевченковскому району Харькова и поселку Слатино Харьковского района, там возникли незначительные пожары на открытой территории. Одна пожилая женщина получила травму. В результате обстрела села Рубежное Чугуевского района загорелся частный дом и хозяйственная постройка на площади 150 м кв. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.

Еще 12 пожаров возникло в природных экосистемах области, горело 39 га. А всего на Харьковщине спасатели выезжали тушить 28 возгораний.