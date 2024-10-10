Работа в Харькове и области: вакансии недели от 23 до 60 тысяч гривен
По состоянию на 10 октября в Харьковской области актуальна 2431 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача-офтальмолога с зарплатой в 60 тысяч гривен. Сестра медицинская (брат медицинский) будет иметь 50 тысяч, а водитель автотранспортных средств – 45 тысяч.
Специалист по публичным закупкам будет зарабатывать 32 тысячи гривен, главный бухгалтер – 30670, врач-стоматолог – 30 тысяч, инженер-программист – 28595, начальник планово-экономического отдела – 26390, инженер-конструктор – 25 тысяч, а главный государственный аудитор – 23460.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону: 0800 600 498.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 16:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 10 октября в Харьковской области актуальна 2431 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".