Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 23 до 60 тисяч гривень

Станом на 10 жовтня у Харківській області актуальна 2431 вакансія, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря-офтальмолога із зарплатою 60 тисяч гривень. Сестра медична (брат медичний) матиме 50 тисяч, а водій автотранспортних засобів – 45 тисяч.

Фахівець з публічних закупівель зароблятиме 32 тисячі гривень, головний бухгалтер – 30670, лікар-стоматолог – 30 тисяч, інженер-програміст – 28595, начальник планово-економічного відділу – 26390, інженер-конструктор – 25 тисяч, а головний державний аудитор – 23460.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.