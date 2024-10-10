Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 23 до 60 тисяч гривень
Станом на 10 жовтня у Харківській області актуальна 2431 вакансія, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря-офтальмолога із зарплатою 60 тисяч гривень. Сестра медична (брат медичний) матиме 50 тисяч, а водій автотранспортних засобів – 45 тисяч.
Фахівець з публічних закупівель зароблятиме 32 тисячі гривень, головний бухгалтер – 30670, лікар-стоматолог – 30 тисяч, інженер-програміст – 28595, начальник планово-економічного відділу – 26390, інженер-конструктор – 25 тисяч, а головний державний аудитор – 23460.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 16:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10 жовтня у Харківській області актуальна 2431 вакансія, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".