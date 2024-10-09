Роботу з тваринами пропонують у Харківському зоопарку: яка зарплата і графік
КО «Харківський зоопарк» пропонує роботу по догляду за тваринами. До обов’язків входить: прибирання вольєрів, годівля тварин, миття інвентарю й спостереження за станом чотирилапих.
Умови роботи: офіційне працевлаштування, зарплата: 8000 грн(основна 4345 грн/місяць), додаткова відпустка, робота – фізично важка.
У зоопарку пропонують: злагоджений колектив, спецодяг та весь необхідний інвентар, графік роботи: повний робочий день (5 робочих/2 вихідних, можливий індивідуальний графік).
Кандидати мають мати навички поводження з тваринами. Якщо їх немає, в зоопарку обіцяють навчити. Також претенденти повинні бути добрим, відповідальним та любити тварин.
Контакти відділу кадрів: 099-438-28-40, Ольга. Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю (з 10.00 до 16.00).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вольер, животні, зарплата, зоопарк, робота, Харьковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 12:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КО «Харківський зоопарк» пропонує роботу по догляду за тваринами. До обов’язків входить: прибирання вольєрів, годівля тварин, миття інвентарю й спостереження за станом чотирилапих.".