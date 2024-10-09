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Роботу з тваринами пропонують у Харківському зоопарку: яка зарплата і графік

Суспільство 12:19   09.10.2024
Вікторія Яковенко
Роботу з тваринами пропонують у Харківському зоопарку: яка зарплата і графік Фото: КО “Харківський зоопарк”

КО «Харківський зоопарк» пропонує роботу по догляду за тваринами. До обов’язків входить: прибирання вольєрів, годівля тварин, миття інвентарю й спостереження за станом чотирилапих.

Умови роботи: офіційне працевлаштування, зарплата: 8000 грн(основна 4345 грн/місяць), додаткова відпустка, робота – фізично важка.

У зоопарку пропонують: злагоджений колектив, спецодяг та весь необхідний інвентар, графік роботи: повний робочий день (5 робочих/2 вихідних, можливий індивідуальний графік).

Кандидати мають мати навички поводження з тваринами. Якщо їх немає, в зоопарку обіцяють навчити. Також претенденти повинні бути добрим, відповідальним та любити тварин.

Контакти відділу кадрів: 099-438-28-40, Ольга. Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю (з 10.00 до 16.00).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 12:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КО «Харківський зоопарк» пропонує роботу по догляду за тваринами. До обов’язків входить: прибирання вольєрів, годівля тварин, миття інвентарю й спостереження за станом чотирилапих.".