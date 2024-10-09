Роботу з тваринами пропонують у Харківському зоопарку: яка зарплата і графік

КО «Харківський зоопарк» пропонує роботу по догляду за тваринами. До обов’язків входить: прибирання вольєрів, годівля тварин, миття інвентарю й спостереження за станом чотирилапих.

Умови роботи: офіційне працевлаштування, зарплата: 8000 грн(основна 4345 грн/місяць), додаткова відпустка, робота – фізично важка.

У зоопарку пропонують: злагоджений колектив, спецодяг та весь необхідний інвентар, графік роботи: повний робочий день (5 робочих/2 вихідних, можливий індивідуальний графік).

Кандидати мають мати навички поводження з тваринами. Якщо їх немає, в зоопарку обіцяють навчити. Також претенденти повинні бути добрим, відповідальним та любити тварин.

Контакти відділу кадрів: 099-438-28-40, Ольга. Дзвінки приймаються з понеділка по п’ятницю (з 10.00 до 16.00).