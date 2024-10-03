Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 20 тисяч гривень

Суспільство 16:29   03.10.2024
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 20 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 3 жовтня в Харківській області актуальні 2442 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія кондитера із зарплатою 20 тисяч гривень. Вогнетривник матиме 19100, а лісоруб – 15 тисяч.

Флорист зароблятиме 14 тисяч гривень, макетник художніх макетів – 13 тисяч, вальник лісу – 12400, готувач початкового матеріалу – 12 тисяч, керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру – 11900, оператор поста керування станом гарячої прокатки – 10 тисяч, а журналіст – 9 тисяч.

З переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097970 40 68.

Читайте також: Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 16:32
10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
03.10.2024, 17:35
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
03.10.2024, 11:54
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
02.10.2024, 23:59
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
03.10.2024, 11:41
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
02.10.2024, 23:57

Новини за темою:

11:50
Робота в Харкові та області: кому готові платити 60 тисяч гривень
11:40
Робота в Харкові та області: актуальні вакансії тижня з високою зарплатою
12:04
Кому готові платити 50 тисяч гривень: актуальні вакансії Харківщини
15:23
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку»
12:39
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 20 тисяч гривень

Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 20 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 16:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 3 жовтня в Харківській області актуальні 2442 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".