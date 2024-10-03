Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 20 тисяч гривень
Станом на 3 жовтня в Харківській області актуальні 2442 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія кондитера із зарплатою 20 тисяч гривень. Вогнетривник матиме 19100, а лісоруб – 15 тисяч.
Флорист зароблятиме 14 тисяч гривень, макетник художніх макетів – 13 тисяч, вальник лісу – 12400, готувач початкового матеріалу – 12 тисяч, керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру – 11900, оператор поста керування станом гарячої прокатки – 10 тисяч, а журналіст – 9 тисяч.
З переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097970 40 68.
Читайте також: Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку»
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, зарплата, область, робота, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 20 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 16:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 3 жовтня в Харківській області актуальні 2442 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".