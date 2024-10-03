Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 20 тисяч гривень

Станом на 3 жовтня в Харківській області актуальні 2442 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія кондитера із зарплатою 20 тисяч гривень. Вогнетривник матиме 19100, а лісоруб – 15 тисяч.

Флорист зароблятиме 14 тисяч гривень, макетник художніх макетів – 13 тисяч, вальник лісу – 12400, готувач початкового матеріалу – 12 тисяч, керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру – 11900, оператор поста керування станом гарячої прокатки – 10 тисяч, а журналіст – 9 тисяч.

З переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097970 40 68.