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Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 20 тысяч гривен

Общество 16:29   03.10.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 20 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 3 октября в Харьковской области актуальны 2442 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия кондитера с зарплатой в 20 тысяч гривен. Огнетривник будет иметь 19100, а лесоруб – 15 тысяч.

Флорист будет зарабатывать 14 тысяч гривен, макетчик художественных макетов – 13 тысяч, вальщик леса – 12400, изготовитель начального материала – 12 тысяч, руководитель (директор) инклюзивно-ресурсного центра – 11900, оператор поста управления горячей прокатки – 10 тысяч.

С перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097970 40 68.

Читайте также: Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку»

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 16:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 3 октября в Харьковской области актуальны 2442 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".