Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 20 тысяч гривен
По состоянию на 3 октября в Харьковской области актуальны 2442 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия кондитера с зарплатой в 20 тысяч гривен. Огнетривник будет иметь 19100, а лесоруб – 15 тысяч.
Флорист будет зарабатывать 14 тысяч гривен, макетчик художественных макетов – 13 тысяч, вальщик леса – 12400, изготовитель начального материала – 12 тысяч, руководитель (директор) инклюзивно-ресурсного центра – 11900, оператор поста управления горячей прокатки – 10 тысяч.
С перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097970 40 68.
Читайте также: Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, область, работа, робота, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 20 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 16:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 3 октября в Харьковской области актуальны 2442 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".