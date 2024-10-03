Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 20 тысяч гривен

По состоянию на 3 октября в Харьковской области актуальны 2442 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия кондитера с зарплатой в 20 тысяч гривен. Огнетривник будет иметь 19100, а лесоруб – 15 тысяч.

Флорист будет зарабатывать 14 тысяч гривен, макетчик художественных макетов – 13 тысяч, вальщик леса – 12400, изготовитель начального материала – 12 тысяч, руководитель (директор) инклюзивно-ресурсного центра – 11900, оператор поста управления горячей прокатки – 10 тысяч.

С перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097970 40 68.