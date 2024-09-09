Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку»
Фото: Харьковский горсовет
КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. Актуальные вакансии опубликовали в Харьковском горсовете.
Предприятие предлагает должности мастеров в Киевском и Холодногорском районах. КП также имеет вакансии бухгалтера, плиточника, тракториста, маляра-штукатура, слесаря-ремонтника, токаря и газоэлектросварщика.
Кроме того, предприятие ищет рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями в разных районах города.
«Харьковблагоустройство» предлагает стабильную заработную плату, официальное трудоустройство, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», — отметили в мэрии.
Подробности – по телефону: (066) 800-20-28.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, коммуналка, КП «Харьковблагоустройство», льгота, міськрада, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. Актуальные вакансии опубликовали в Харьковском горсовете.".