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Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку»

Общество 15:23   09.09.2024
Виктория Яковенко
Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку» Фото: Харьковский горсовет

КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. Актуальные вакансии опубликовали в Харьковском горсовете.

Предприятие предлагает должности мастеров в Киевском и Холодногорском районах. КП также имеет вакансии бухгалтера, плиточника, тракториста, маляра-штукатура, слесаря-ремонтника, токаря и газоэлектросварщика.

Кроме того, предприятие ищет рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями в разных районах города.

«Харьковблагоустройство» предлагает стабильную заработную плату, официальное трудоустройство, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», — отметили в мэрии.

Подробности – по телефону: (066) 800-20-28.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. Актуальные вакансии опубликовали в Харьковском горсовете.".