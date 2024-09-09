Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку»

КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу. Актуальные вакансии опубликовали в Харьковском горсовете.

Предприятие предлагает должности мастеров в Киевском и Холодногорском районах. КП также имеет вакансии бухгалтера, плиточника, тракториста, маляра-штукатура, слесаря-ремонтника, токаря и газоэлектросварщика.

Кроме того, предприятие ищет рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями в разных районах города.

«Харьковблагоустройство» предлагает стабильную заработную плату, официальное трудоустройство, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг», — отметили в мэрии.

Подробности – по телефону: (066) 800-20-28.