Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 20 тысяч гривен

В Харькове и области работодатели ищут ветеринаров, агрономов, операторов машинного доения.

По состоянию на 5 сентября в Харьковской области актуальны 2413 вакансий, сообщила областная служба занятости.

1. Врач ветеринарной медицины – 25000 грн.

2. Животновод – 24 900 грн.

3. Оператор машинного доения – 24 000 грн.

4. Агроном – 20 000 грн.

5. Оператор стеклоформовочных машин – 19 000 грн.

6. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 18980 грн.

7. Фельдшер – 15500 грн.

8. Руководитель (директор) учреждения дошкольного образования – 15 000 грн.

9. Аппаратчик обработки зерна – 12 000 грн.

10. Контроллер газового хозяйства – 10600 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам:

0800 600 498;

+38 063 847 83 67;

+38 096 055 48 69;

+38 067 728 97 45;

+38 097 970 40 68.