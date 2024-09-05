Live
  • Чт 05.09.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.61

Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 20 тысяч гривен

Общество 12:39   05.09.2024
Оксана Якушко
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 20 тысяч гривен

В Харькове и области работодатели ищут ветеринаров, агрономов, операторов машинного доения.

По состоянию на 5 сентября в Харьковской области актуальны 2413 вакансий, сообщила областная служба занятости.

1. Врач ветеринарной медицины – 25000 грн.
2. Животновод – 24 900 грн.
3. Оператор машинного доения – 24 000 грн.
4. Агроном – 20 000 грн.
5. Оператор стеклоформовочных машин – 19 000 грн.
6. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 18980 грн.
7. Фельдшер – 15500 грн.
8. Руководитель (директор) учреждения дошкольного образования – 15 000 грн.
9. Аппаратчик обработки зерна – 12 000 грн.
10. Контроллер газового хозяйства – 10600 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам:
0800 600 498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.

Читайте также: Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 25 тысяч гривен

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: заявление мэрии (фото)
03.09.2024, 10:35
ВС РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого — ОТГВ «Харьков»
ВС РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого — ОТГВ «Харьков»
04.09.2024, 10:37
В Харькове деколонизировали Карлсона
В Харькове деколонизировали Карлсона
05.09.2024, 10:15
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело под утро
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело под утро
05.09.2024, 08:41
Главные новости Харькова 5.09: «серебро» Паралимпиады, банкир работал на РФ
Главные новости Харькова 5.09: «серебро» Паралимпиады, банкир работал на РФ
05.09.2024, 11:23
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 20 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 20 тысяч гривен
05.09.2024, 12:39

Новости по теме:

11:03
Медработники нужны на Харьковщине: платят по 50 тыс. грн
12:19
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 25 тысяч гривен
11:54
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 40 тыс. грн
10:21
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
14:24
Работа в Харькове и области: где готовы платить 50 тысяч гривен

Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 20 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области работодатели ищут ветеринаров, агрономов, операторов машинного доения.".