Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 20 тысяч гривен
В Харькове и области работодатели ищут ветеринаров, агрономов, операторов машинного доения.
По состоянию на 5 сентября в Харьковской области актуальны 2413 вакансий, сообщила областная служба занятости.
1. Врач ветеринарной медицины – 25000 грн.
2. Животновод – 24 900 грн.
3. Оператор машинного доения – 24 000 грн.
4. Агроном – 20 000 грн.
5. Оператор стеклоформовочных машин – 19 000 грн.
6. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 18980 грн.
7. Фельдшер – 15500 грн.
8. Руководитель (директор) учреждения дошкольного образования – 15 000 грн.
9. Аппаратчик обработки зерна – 12 000 грн.
10. Контроллер газового хозяйства – 10600 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам:
0800 600 498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 12:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области работодатели ищут ветеринаров, агрономов, операторов машинного доения.".