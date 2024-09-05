Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 20 тисяч гривень

У Харкові та області роботодавці шукають ветеринарів, агрономів, операторів машинного доїння.

Станом на 5 вересня у Харківській області актуальні 2413 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості.

Станом на 5 вересня на Харківщині актуальні 2413 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості.

Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн. Тваринник – 24 900 грн. Оператор машинного доїння – 24 000 грн. Агроном – 20 000 грн. Оператор склоформувальних машин – 19 000 грн. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 18 980 грн. Фельдшер – 15 500 грн. Керівник (директор) закладу дошкільної освіти – 15 000 грн. Апаратник оброблення зерна – 12 000 грн. Контролер газового господарства – 10 600 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 17:00 за телефонами:

0800 600 498;

+38 063 847 83 67;

+38 096 055 48 69;

+38 067 728 97 45;

+38 097 970 40 68.