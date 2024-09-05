Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 20 тисяч гривень
У Харкові та області роботодавці шукають ветеринарів, агрономів, операторів машинного доїння.
Станом на 5 вересня у Харківській області актуальні 2413 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості.
Станом на 5 вересня на Харківщині актуальні 2413 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості.
- Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн.
- Тваринник – 24 900 грн.
- Оператор машинного доїння – 24 000 грн.
- Агроном – 20 000 грн.
- Оператор склоформувальних машин – 19 000 грн.
- Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 18 980 грн.
- Фельдшер – 15 500 грн.
- Керівник (директор) закладу дошкільної освіти – 15 000 грн.
- Апаратник оброблення зерна – 12 000 грн.
- Контролер газового господарства – 10 600 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 17:00 за телефонами:
0800 600 498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.
Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансии, Областной центр занятости, робота, Харків, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 20 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 12:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області роботодавці шукають ветеринарів, агрономів, операторів машинного доїння.".