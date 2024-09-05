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Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 20 тисяч гривень

Суспільство 12:39   05.09.2024
Оксана Якушко
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 20 тисяч гривень

У Харкові та області роботодавці шукають ветеринарів, агрономів, операторів машинного доїння.

Станом на 5 вересня у Харківській області актуальні 2413 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості.

Станом на 5 вересня на Харківщині актуальні 2413 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості.

  1. Лікар ветеринарної медицини – 25 000 грн.
  2. Тваринник – 24 900 грн.
  3. Оператор машинного доїння – 24 000 грн.
  4. Агроном – 20 000 грн.
  5. Оператор склоформувальних машин – 19 000 грн.
  6. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 18 980 грн.
  7. Фельдшер – 15 500 грн.
  8. Керівник (директор) закладу дошкільної освіти – 15 000 грн.
  9. Апаратник оброблення зерна – 12 000 грн.
  10. Контролер газового господарства – 10 600 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 17:00 за телефонами:
0800 600 498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.

Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 12:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області роботодавці шукають ветеринарів, агрономів, операторів машинного доїння.".