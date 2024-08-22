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Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень

Суспільство 12:19   22.08.2024
Олена Нагорна
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень

Станом на 22 серпня у Харківській області актуальні 2503 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія налагоджувальника машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас із зарплатою 25 тисяч гривень.

Різальник паперу, картону та целюлози матиме 24 тисячі гривень, а маляр – 23700.

 Оббивальник меблів зароблятиме 23 тисячі гривень, радіотелефоніст – 21 тисячу, рекламіст – 18 тисяч, фахівець з ландшафтного дизайну – 15 тисяч, макетник художніх макетів – 13 тисяч, садівник – 12 тисяч, а фітнес-тренер – 10 тисяч.   

З переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 428, 097970 40 68.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 12:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 22 серпня у Харківській області актуальні 2503 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".