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Робота у Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 40 тис. грн

Суспільство 11:54   15.08.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 40 тис. грн Фото: ХОВА

Станом на 15 серпня у Харківській області актуальні 2524 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія тракториста із зарплатою 40 тисяч гривень. Друкар офсетного плоского друкування матиме 35 тисяч, а адміністратор – 30 тисяч.

Оператор верстатів з програмним керуванням зароблятиме 29900, налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 тисяч, майстер цеху – 28 тисяч, водій автотранспортних засобів – 27 тисяч, асистент фізичного терапевта – 25 тисяч, машиніст екструдера – 24900, а маляр – 23700.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в лікарні: перелік вакансій

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 15 серпня у Харківській області актуальні 2524 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".