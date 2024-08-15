Робота у Харкові та області: вакансії тижня із зарплатою до 40 тис. грн

Станом на 15 серпня у Харківській області актуальні 2524 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія тракториста із зарплатою 40 тисяч гривень. Друкар офсетного плоского друкування матиме 35 тисяч, а адміністратор – 30 тисяч.

Оператор верстатів з програмним керуванням зароблятиме 29900, налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 тисяч, майстер цеху – 28 тисяч, водій автотранспортних засобів – 27 тисяч, асистент фізичного терапевта – 25 тисяч, машиніст екструдера – 24900, а маляр – 23700.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.