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Харків’янам пропонують роботу в лікарні: перелік вакансій

Суспільство 10:21   13.08.2024
Вікторія Яковенко
Харків’янам пропонують роботу в лікарні: перелік вакансій Фото: Харківська міськрада

Харківська багатопрофільна лікарня №18 запрошує на роботу, повідомили у міськраді.

Заклад має вакансії:

🔹 лікаря-бактеріолога бактеріологічного відділу клініко-діагностичної лабораторії,

🔹 операційної медичної сестри хірургічного відділення,

🔹 медичної сестри-анестезістки анестезіологічного відділення,

🔹 клінічного лаборанта клініко-діагностичної лабораторії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 10:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська багатопрофільна лікарня №18 запрошує на роботу, повідомили у міськраді.".