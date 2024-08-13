Харків’янам пропонують роботу в лікарні: перелік вакансій
Фото: Харківська міськрада
Харківська багатопрофільна лікарня №18 запрошує на роботу, повідомили у міськраді.
Заклад має вакансії:
🔹 лікаря-бактеріолога бактеріологічного відділу клініко-діагностичної лабораторії,
🔹 операційної медичної сестри хірургічного відділення,
🔹 медичної сестри-анестезістки анестезіологічного відділення,
🔹 клінічного лаборанта клініко-діагностичної лабораторії.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 10:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська багатопрофільна лікарня №18 запрошує на роботу, повідомили у міськраді.".