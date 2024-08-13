Live
  • Вт 13.08.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.11

Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий

Общество 10:21   13.08.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий Фото: Харьковский горсовет

Харьковская многопрофильная больница №18 приглашает на работу, сообщили в горсовете.

Заведение имеет вакансии:

🔹врача-бактериолога бактериологического отдела клинико-диагностической лаборатории,

🔹операционной медицинской сестры хирургического отделения,

🔹медицинской сестры-анестезистки анестезиологического отделения,

🔹клинического лаборанта клинико-диагностической лаборатории.

Читайте также: Безработные харьковчане могут помочь в восстановлении: платят до 12 тыс. грн

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
13.08.2024, 10:21
Полярное сияние и Персеиды наблюдали ночью в Харькове (фото, видео)
Полярное сияние и Персеиды наблюдали ночью в Харькове (фото, видео)
13.08.2024, 07:36
Синегубов: об усилении комендантского часа на Харьковщине и эвакуации
Синегубов: об усилении комендантского часа на Харьковщине и эвакуации
13.08.2024, 11:15
Сегодня пик звездопада Персеиды: астроном из Харькова дал советы наблюдателям
Сегодня пик звездопада Персеиды: астроном из Харькова дал советы наблюдателям
12.08.2024, 16:26
Главные новости Харькова 13.08: бои в области, дети пострадали от обстрелов
Главные новости Харькова 13.08: бои в области, дети пострадали от обстрелов
13.08.2024, 11:19
В еще одной громаде на Харьковщине продлили комендантский час
В еще одной громаде на Харьковщине продлили комендантский час
13.08.2024, 10:42

Новости по теме:

21:38
Где жительницы Харьковщины могут бесплатно наблюдать беременность
23:12
Более 18 тыс. пациентов получили психологическую помощь в Харьковской области
13:23
На Харьковщине мужчина во время ссоры бросился с ножом на знакомую — полиция
17:12
За более 60 миллионов гривен обновят укрытие больницы в Харькове – ХАЦ
14:50
Выписали 8-месячного ребенка, раненого из-за удара по Харькову в воскресенье

Вы читали новость: «Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 10:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская многопрофильная больница №18 приглашает на работу, сообщили в горсовете.".