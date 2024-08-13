Харьковчанам предлагают работу в больнице: список вакансий
Фото: Харьковский горсовет
Харьковская многопрофильная больница №18 приглашает на работу, сообщили в горсовете.
Заведение имеет вакансии:
🔹врача-бактериолога бактериологического отдела клинико-диагностической лаборатории,
🔹операционной медицинской сестры хирургического отделения,
🔹медицинской сестры-анестезистки анестезиологического отделения,
🔹клинического лаборанта клинико-диагностической лаборатории.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 10:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская многопрофильная больница №18 приглашает на работу, сообщили в горсовете.".