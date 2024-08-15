Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 40 тыс. грн
По состоянию на 15 августа в Харьковской области актуальны 2524 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия тракториста с зарплатой в 40 тысяч гривен. Печатник офсетной плоской печати будет иметь 35 тысяч, а администратор – 30 тысяч.
Оператор станков с программным управлением будет зарабатывать 29900, отладчик полиграфического оборудования – 29 тысяч, мастер цеха – 28 тысяч, водитель автотранспортных средств – 27 тысяч, ассистент физического терапевта – 25 тысяч, машинист экструдера – 24900, а маляр – 23700.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 11:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 15 августа в Харьковской области актуальны 2524 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".