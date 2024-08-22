Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 25 тысяч гривен

По состоянию на 22 августа в Харьковской области актуальны 2503 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг на этой неделе возглавляет вакансия наладчика машин и автоматических линий для производства изделий из пластмасс с зарплатой 25 тысяч гривен.

Резчик бумаги, картона и целлюлозы будет получать 24 тысячи гривен, а маляр — 23700.

Обивщик мебели будет зарабатывать 23 тысячи гривен, радиотелефонист — 21 тысячу, рекламист — 18 тысяч, специалист по ландшафтному дизайну — 15 тысяч, макетчик художественных макетов — 13 тысяч, садовник — 12 тысяч, а фитнес-тренер — 10 тысяч.

С перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.