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Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку»

Суспільство 15:23   09.09.2024
Вікторія Яковенко
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку» Фото: Харківська міськрада

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. Актуальні вакансії опублікували у Харківській міськраді.

Підприємство пропонує посади майстрів у Київському та Холодногірському районах. КП також має вакансії бухгалтера, плиточника, тракториста, маляра-штукатура, слюсаря-ремонтника, токаря та газоелектрозварника.

Крім того, підприємство шукає робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в різних районах міста.

«Харківблагоустрій» пропонує стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг», – зазначили у мерії.

Подробиці – за телефоном: (066) 800-20-28.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. Актуальні вакансії опублікували у Харківській міськраді.".