Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку»
Фото: Харківська міськрада
КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. Актуальні вакансії опублікували у Харківській міськраді.
Підприємство пропонує посади майстрів у Київському та Холодногірському районах. КП також має вакансії бухгалтера, плиточника, тракториста, маляра-штукатура, слюсаря-ремонтника, токаря та газоелектрозварника.
Крім того, підприємство шукає робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в різних районах міста.
«Харківблагоустрій» пропонує стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг», – зазначили у мерії.
Подробиці – за телефоном: (066) 800-20-28.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансии, коммуналка, КП «Харьковблагоустройство», льгота, міськрада, робота, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. Актуальні вакансії опублікували у Харківській міськраді.".