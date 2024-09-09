Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку»

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. Актуальні вакансії опублікували у Харківській міськраді.

Підприємство пропонує посади майстрів у Київському та Холодногірському районах. КП також має вакансії бухгалтера, плиточника, тракториста, маляра-штукатура, слюсаря-ремонтника, токаря та газоелектрозварника.

Крім того, підприємство шукає робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями в різних районах міста.

«Харківблагоустрій» пропонує стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг», – зазначили у мерії.

Подробиці – за телефоном: (066) 800-20-28.