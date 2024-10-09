Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график

КО «Харьковский зоопарк» предлагает работу по уходу за животными. В обязанности входит: уборка вольеров, кормление животных, мытье инвентаря, наблюдение за состоянием четырёхлапых.

Условия работы: официальное трудоустройство, зарплата — 8000 грн (основная 4345 грн/месяц), дополнительный отпуск, работа — физически тяжелая.

В зоопарке предлагают: слаженный коллектив, спецодежду и весь необходимый инвентарь, график работы: полный рабочий день (5 рабочих/2 выходных, возможный индивидуальный график).

Кандидаты должны иметь навыки обращения с животными. Если их нет, в зоопарке обещают научить. Также претенденты должны быть добрыми, ответственными и любить животных.

Контакты отдела кадров: 099-438-28-40, Ольга. Звонки принимаются с понедельника по пятницу (с 10:00 до 16:00).