Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание

Украина 07:24   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание

О ситуации На Харьковском и Купянском направлении проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW) утром 10 октября. 

Несколько дней подряд армия РФ активно штурмовала украинские позиции в Волчанске. На полученных недавно геолокационных кадрах видно, как оккупанты вешают над агрегатным заводом российский флаг, сообщают в Институте изучения войны.

«Вероятно, россияне отвоевали завод. Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска и Старицы 7, 8 и 9 октября», – объяснили в ISW.

Кроме того, враг не оставляет попыток продвинуться и на Купянском направлении.

«Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, восточнее Купянска возле Кучеровки, юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Лозовой», – добавили аналитики.

Читайте также: Россияне атаковали позиции ВСУ у Волчанска в Харьковской области — Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10.10: РФ захватила завод в Волчанске, обстрелы
10.10.2024, 08:44
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
Работу с животными предлагают в Харьковском зоопарке: какая зарплата и график
09.10.2024, 12:19
Шампуры – необходимы. Харьковская ОВА объяснила цены на строительство укрытия
Шампуры – необходимы. Харьковская ОВА объяснила цены на строительство укрытия
09.10.2024, 22:40
Россияне ударили ФАБ-250 по Харькову и области – прокуратура (фото)
Россияне ударили ФАБ-250 по Харькову и области – прокуратура (фото)
09.10.2024, 19:23
ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание
ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание
10.10.2024, 07:24
Шестеро раненых, разрушенные дома, садик: результаты ударов по Харьковщине
Шестеро раненых, разрушенные дома, садик: результаты ударов по Харьковщине
10.10.2024, 08:40

Новости по теме:

07:24
ISW: россияне продвинулись в Волчанске и заявили о захвате агрегатного завода
07:27
В ISW не подтверждают продвижение РФ в районе Кругляковки
07:46
РФ расширяет плацдарм на Купянском направлении: данные DeepState и ISW
07:08
ISW: РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Липцев СОУ провели успешную операцию
07:46
В ISW прокомментировали наступление РФ в районе Колесниковки

Вы читали новость: «ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации На Харьковском и Купянском направлении проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW) утром 10 октября. ".