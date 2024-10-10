ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание

О ситуации На Харьковском и Купянском направлении проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW) утром 10 октября.

Несколько дней подряд армия РФ активно штурмовала украинские позиции в Волчанске. На полученных недавно геолокационных кадрах видно, как оккупанты вешают над агрегатным заводом российский флаг, сообщают в Институте изучения войны.

«Вероятно, россияне отвоевали завод. Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска и Старицы 7, 8 и 9 октября», – объяснили в ISW.

Кроме того, враг не оставляет попыток продвинуться и на Купянском направлении.

«Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, восточнее Купянска возле Кучеровки, юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Лозовой», – добавили аналитики.