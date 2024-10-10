ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание
О ситуации На Харьковском и Купянском направлении проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW) утром 10 октября.
Несколько дней подряд армия РФ активно штурмовала украинские позиции в Волчанске. На полученных недавно геолокационных кадрах видно, как оккупанты вешают над агрегатным заводом российский флаг, сообщают в Институте изучения войны.
«Вероятно, россияне отвоевали завод. Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от города Харькова близ Волчанска и Старицы 7, 8 и 9 октября», – объяснили в ISW.
Кроме того, враг не оставляет попыток продвинуться и на Купянском направлении.
«Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, восточнее Купянска возле Кучеровки, юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Лозовой», – добавили аналитики.
Читайте также: Россияне атаковали позиции ВСУ у Волчанска в Харьковской области — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, волчанск, зведення, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: над Волчанским агрегатным заводом – триколор, РФ вновь захватила здание»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 07:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации На Харьковском и Купянском направлении проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW) утром 10 октября. ".