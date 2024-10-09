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Россияне атаковали позиции ВСУ у Волчанска в Харьковской области — Генштаб

Происшествия 18:00   09.10.2024
Оксана Якушко
Россияне атаковали позиции ВСУ у Волчанска в Харьковской области — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Цуповки и Липцев сбросили два КАБа и дважды атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

11 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы возле Кучеровки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 18:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Цуповки и Липцев сбросили два КАБа и дважды атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".