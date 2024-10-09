Россияне атаковали позиции ВСУ у Волчанска в Харьковской области — Генштаб

Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Цуповки и Липцев сбросили два КАБа и дважды атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

11 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы возле Кучеровки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.