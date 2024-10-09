Россияне атаковали позиции ВСУ у Волчанска в Харьковской области — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Цуповки и Липцев сбросили два КАБа и дважды атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.
11 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы возле Кучеровки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бомба, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, липцы, Харьковская область, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 18:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на Харьковском направлении россияне возле Цуповки и Липцев сбросили два КАБа и дважды атаковали позиции ВСУ возле Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".