Генштаб: 18 боев было на Купянском направлении, четыре – на Харьковском
О попытках россиян наступать Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 октября.
За минувшие сутки на Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага. Оккупанты штурмовали наши позиции в районе Волчанска и Старицы.
Кроме того, по данным Генштаба, на Купянском направлении враг пытался наступать 18 раз.
«Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки», – написали в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Питомник, Харьков, Малые Проходы, Боровская Андреевка, Петропавловка, Черкасская Лозовая, Вишневое, Первомайское, Богуславка.
В Генштабе обновили данные о потерях врага за сутки.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: авиаудары, бои, генштаб, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 08:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попытках россиян наступать Харьковщине сообщил в утренней сводке 9 октября Генштаб ВСУ. ".