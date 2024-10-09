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Генштаб: 18 боев было на Купянском направлении, четыре – на Харьковском

Украина 08:14   09.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 18 боев было на Купянском направлении, четыре – на Харьковском Фото: Генштаб ВСУ

О попытках россиян наступать Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 октября.

За минувшие сутки на Харьковском направлении украинские защитники отбили четыре атаки врага. Оккупанты штурмовали наши позиции в районе Волчанска и Старицы.

Кроме того, по данным Генштаба, на Купянском направлении враг пытался наступать 18 раз.

«Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Вишневого, Степной Новоселовки, Лозовой и Кругляковки», – написали в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Питомник, Харьков, Малые Проходы, Боровская Андреевка, Петропавловка, Черкасская Лозовая, Вишневое, Первомайское, Богуславка.

В Генштабе обновили данные о потерях врага за сутки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 08:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О попытках россиян наступать Харьковщине сообщил в утренней сводке 9 октября Генштаб ВСУ. ".