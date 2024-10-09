Генштаб: 18 боїв було на Куп’янському напрямку, чотири – на Харківському

Про спроби росіян наступати Харківщині повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 жовтня.

Минулої доби на Харківському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога. Окупанти штурмували наші позиції у районі Вовчанська та Стариці.

Крім того, за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог намагався наступати 18 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки”, – написали в ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Питомник, Харків, Малі Проходи, Борівська Андріївка, Петропавлівка, Черкаська Лозова, Вишневе, Першотравневе, Богуславка.

У Генштабі оновили дані про втрати ворога за добу.