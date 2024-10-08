РФ почала частіше бити КАБами після втрати Агрегатного заводу – ОТУВ «Харків»
скриншот
Армія РФ почала частіше завдавати авіаударів, зокрема збільшила використання КАБів на Харківському напрямку, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.
«Якщо ще нещодавно ми фіксували по 1-2 авіаудари з використанням до 5 КАБів. Зараз кількість збільшилась, противник завдає від 5 і більше авіаударів і КАБів – 10, і найбільша цифра була 17 не так давно», – сказав Саранцев.
В ОТУВ «Харків» це пов’язують з тим, що противник втратив Агрегатний завод у Вовчанську.
«Таким чином, він намагається трішки відвернути увагу», – додав Саранцев.
За його даними, станом на ранок на Харківському напрямку триває один бій. Всі дії ворога СОУ виявляють завчасно і втрат позиції воїнами не допущено, заявив Саранцев.
Читайте також: Ворог активізувався: 31 атаку росіян відбили ЗСУ на Харківщині за добу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, завод, КАБ, рф, саранцев, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ почала частіше бити КАБами після втрати Агрегатного заводу – ОТУВ «Харків»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 14:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ почала частіше завдавати авіаударів, зокрема збільшила використання КАБів на Харківському напрямку, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.".