РФ почала частіше бити КАБами після втрати Агрегатного заводу – ОТУВ «Харків»

Армія РФ почала частіше завдавати авіаударів, зокрема збільшила використання КАБів на Харківському напрямку, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

«Якщо ще нещодавно ми фіксували по 1-2 авіаудари з використанням до 5 КАБів. Зараз кількість збільшилась, противник завдає від 5 і більше авіаударів і КАБів – 10, і найбільша цифра була 17 не так давно», – сказав Саранцев.

В ОТУВ «Харків» це пов’язують з тим, що противник втратив Агрегатний завод у Вовчанську.

«Таким чином, він намагається трішки відвернути увагу», – додав Саранцев.

За його даними, станом на ранок на Харківському напрямку триває один бій. Всі дії ворога СОУ виявляють завчасно і втрат позиції воїнами не допущено, заявив Саранцев.