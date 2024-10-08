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РФ почала частіше бити КАБами після втрати Агрегатного заводу – ОТУВ «Харків»

Суспільство 14:23   08.10.2024
Вікторія Яковенко
РФ почала частіше бити КАБами після втрати Агрегатного заводу – ОТУВ «Харків» скриншот

Армія РФ почала частіше завдавати авіаударів, зокрема збільшила використання КАБів на Харківському напрямку, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

«Якщо ще нещодавно ми фіксували по 1-2 авіаудари з використанням до 5 КАБів. Зараз кількість збільшилась, противник завдає від 5 і більше авіаударів і КАБів – 10, і найбільша цифра була 17 не так давно», – сказав Саранцев.

В ОТУВ «Харків» це пов’язують з тим, що противник втратив Агрегатний завод у Вовчанську.

«Таким чином, він намагається трішки відвернути увагу», – додав Саранцев.

За його даними, станом на ранок на Харківському напрямку триває один бій. Всі дії ворога СОУ виявляють завчасно і втрат позиції воїнами не допущено, заявив Саранцев.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ почала частіше бити КАБами після втрати Агрегатного заводу – ОТУВ «Харків»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ почала частіше завдавати авіаударів, зокрема збільшила використання КАБів на Харківському напрямку, повідомив в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.".