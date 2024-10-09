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Росіяни атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська на Харківщині – Генштаб

Події 18:00   09.10.2024
Оксана Якушко
Росіяни атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська на Харківщині – Генштаб

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Цупівки і Липців скинули два КАБи та двічі атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

11 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Новоселівки, Вишневого та Кругляківки.

Читайте також: Генштаб: 18 боїв було на Куп’янському напрямку, чотири – на Харківському

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Цупівки і Липців скинули два КАБи та двічі атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".