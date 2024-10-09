Росіяни атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська на Харківщині – Генштаб
Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Цупівки і Липців скинули два КАБи та двічі атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.
11 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Новоселівки, Вишневого та Кругляківки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бомба, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, липцы, Харьковская область, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 18:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні на Харківському напрямку росіяни біля Цупівки і Липців скинули два КАБи та двічі атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".