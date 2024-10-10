ISW: над Вовчанським агрегатним заводом – триколор, РФ знову захопила будівлю
Про ситуацію На Харківському та Куп’янському напрямку поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вранці 10 жовтня.
Кілька днів поспіль армія РФ активно штурмувала українські позиції у Вовчанську. На нещодавно отриманих геолокаційних кадрах видно, як окупанти вішають над агрегатним заводом російський прапор, повідомили в Інституті вивчення війни.
“Ймовірно, росіяни відвоювали завод. Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська та Стариці 7, 8 та 9 жовтня”, – пояснили в ISW.
Крім того, ворог не залишає спроб просунутися і на Куп’янському напрямку.
“Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на схід від Куп’янська біля Кучерівки, на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Лозової”, – додали аналітики.
Читайте також: Росіяни атакували позиції ЗСУ у Вовчанська на Харківщині — Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, вовчанськ, зведення, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: над Вовчанським агрегатним заводом – триколор, РФ знову захопила будівлю»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 07:24;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію На Харківському та Куп’янському напрямках поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вранці 10 жовтня. ".