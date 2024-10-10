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ISW: над Вовчанським агрегатним заводом – триколор, РФ знову захопила будівлю

Україна 07:24   10.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: над Вовчанським агрегатним заводом – триколор, РФ знову захопила будівлю

Про ситуацію На Харківському та Куп’янському напрямку поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вранці 10 жовтня. 

Кілька днів поспіль армія РФ активно штурмувала українські позиції у Вовчанську. На нещодавно отриманих геолокаційних кадрах видно, як окупанти вішають над агрегатним заводом російський прапор, повідомили в Інституті вивчення війни.

“Ймовірно, росіяни відвоювали завод. Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська та Стариці 7, 8 та 9 жовтня”, – пояснили в ISW.

Крім того, ворог не залишає спроб просунутися і на Куп’янському напрямку.

“Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на схід від Куп’янська біля Кучерівки, на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Лозової”, – додали аналітики.

Читайте також: Росіяни атакували позиції ЗСУ у Вовчанська на Харківщині — Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію На Харківському та Куп’янському напрямках поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вранці 10 жовтня. ".