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РФ 379 раз обстреляла позиции ВСУ на Харьковском направлении, ситуация сложная

Украина 11:10   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ 379 раз обстреляла позиции ВСУ на Харьковском направлении, ситуация сложная Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском направлении – наступлении врага, обстрелах и боях рассказали в сводке 10 октября в ОТГВ «Харьков».

В течение суток ситуация на Харьковском направлении существенно не изменилась – враг продолжает атаковать украинские позиции и пополнять потери, рассказали ВСУ.

«Противник пытается восстановить потери сил и средств артиллерии путем передачи в оперативное подчинение подразделениям дополнительных артиллерийских расчетов. Вблизи Старицы противник пытался осуществить пополнение боекомплекта на передовых позициях», – проинформировала пресс-служба в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 40 убитых, 59 раненых. Также украинские защитники уничтожили девять артсистем, танк, девять авто, семь единиц спецтехники, 33 БПЛА. Кроме того, оккупанты лишились 97 укрытий и трех мест для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении – наступлении врага, обстрелах и боях рассказали в сводке 10 октября в ОТГВ «Харьков».".