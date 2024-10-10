РФ 379 раз обстреляла позиции ВСУ на Харьковском направлении, ситуация сложная

О ситуации на Харьковском направлении – наступлении врага, обстрелах и боях рассказали в сводке 10 октября в ОТГВ «Харьков».

В течение суток ситуация на Харьковском направлении существенно не изменилась – враг продолжает атаковать украинские позиции и пополнять потери, рассказали ВСУ.

«Противник пытается восстановить потери сил и средств артиллерии путем передачи в оперативное подчинение подразделениям дополнительных артиллерийских расчетов. Вблизи Старицы противник пытался осуществить пополнение боекомплекта на передовых позициях», – проинформировала пресс-служба в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 40 убитых, 59 раненых. Также украинские защитники уничтожили девять артсистем, танк, девять авто, семь единиц спецтехники, 33 БПЛА. Кроме того, оккупанты лишились 97 укрытий и трех мест для хранения боеприпасов.