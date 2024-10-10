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РФ 379 разів обстріляла позиції ЗСУ на Харківському напрямку, ситуація складна

Україна 11:10   10.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ 379 разів обстріляла позиції ЗСУ на Харківському напрямку, ситуація складна Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку – наступ ворога, обстріли та бої розповіли у зведенні 10 жовтня в ОТУВ “Харків”.

Протягом доби ситуація на Харківському напрямку суттєво не змінилася – ворог продовжує атакувати українські позиції та поповнювати втрати, розповіли в ЗСУ.

“Противник намагається відновити втрати сил та засобів артилерії шляхом передачі в оперативне підпорядкування підрозділам додаткових артилерійських розрахунків. Поблизу Стариці противник намагався здійснити поповнення боєкомплекту на передових позиціях”, – поінформувала пресслужба ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога за добу: 40 убитих, 59 поранених. Також українські захисники знищили дев’ять артсистем, танк, дев’ять авто, сім одиниць спецтехніки, 33 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 97 укриттів та три місця для зберігання боєприпасів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «РФ 379 разів обстріляла позиції ЗСУ на Харківському напрямку, ситуація складна»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку – наступ ворога, обстріли та бої розповіли у зведенні 10 жовтня в ОТУВ “Харків”.".