Армія РФ атакує кордон Харківщини в новій локації – дані Генштабу
Генштаб ЗСУ вранці 17 січня поінформував про 14 атак за добу в Харківській області. В основному вони були на півночі, біля кордону.
На Куп’янському напрямку було дві атаки. Сили оборони відбили штурми у бік Петропавлівки.
“На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого”, – зазначили в Генштабі.
Села Дегтярне та Кругле знаходяться біля самого кордону з РФ. Однак інформації про бої там тривалий час не було. Вона з’явилася цього тижня – у кількох зведеннях Генштабу. Контролю території в цьому місці у ворога немає згідно з мапою DeepState.
Водночас російські джерела заявляли про захоплення Дегтярного, але Інститут вивчення війни не знайшов підтверджень цьому. Утім, військові аналітики неодноразово зазначали, що вся територія біля кордону є “сірою зоною”.
Загалом на фронті минулої доби було 164 бої. З них чотири – на сусідньому з Харківською областю Лиманському напрямку.
Читайте також: Росіяни руйнують Великий Бурлук: уночі був масований удар БпЛА – ДСНС
“Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, а також склад боєприпасів російських загарбників”, – зазначили в ГШ.
Генштаб поновив дані про втрати ворога.
17 Січня 2026 в 08:57