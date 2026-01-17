Live

Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС

Події 08:33   17.01.2026
Оксана Горун
Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС

Вночі на 17 січня російські безпілотники атакували будинки у Великому Бурлуку, повідомили у ДСНС.

“У результаті атаки виникли руйнації та пожежі були пошкоджені приватний та багатоповерховий житлові будинки, та складська будівля. У результаті одного з влучань виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 60 м кв. На щастя, жертв і постраждалих немає“, — поінформувала пресслужба ДСНС.

Прильоти у Великому Бурлуці 17 січня 2

Прильоти у Великому Бурлуці 17 січня 3

Нагадаємо, вночі 17 січня вибух також був у Харкові. Його причину ще встановлюють, але це був не приліт. У ДСНС поінформували, що епіцентром вибуху була квартира на п’ятому поверсі 16-поверхівки на вулиці Валентинівській. Загинуло двоє людей – чоловік і жінка, сусідка знизу поранена, ще в однієї людини – гостра реакція на стрес.

Читайте також: У Харкові було чутно вибух: попереджали про БпЛА невизначеного типу

Автор: Оксана Горун
Популярно
Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС
Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС
17.01.2026, 08:33
Сьогодні 17 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 січня 2026: яке свято та день в історії
17.01.2026, 06:00
У Харкові було чутно вибух: попереджали про БпЛА невизначеного типу
У Харкові було чутно вибух: попереджали про БпЛА невизначеного типу
16.01.2026, 22:19
Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку
Новини Харкова – головне 17 січня: вибух у багатоповерхівці, удар по Бурлуку
17.01.2026, 08:38
Світла в Харкові буде менше, померла Гречаніна – головні новини 16 січня
Світла в Харкові буде менше, померла Гречаніна – головні новини 16 січня
16.01.2026, 23:00
У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)
У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)
17.01.2026, 08:06

Новини за темою:

16.01.2026
У Харкові було чутно вибух: попереджали про БпЛА невизначеного типу
15.01.2026
Знову вибух у Харкові — місто атакував російський БпЛА
15.01.2026
Атака БпЛА на Харківщину: після ударів почалися пожежі – ДСНС
10.01.2026
Новини Харкова – головне за 10 січня: чи продовжать канікули, вибухи в місті
05.01.2026
Удари по Харкову коригували розвідники – Стерненко і TLk про проблему


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2026 в 08:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі на 17 січня російські безпілотники атакували будинки у Великому Бурлуку, повідомили у ДСНС".