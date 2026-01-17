Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС
Вночі на 17 січня російські безпілотники атакували будинки у Великому Бурлуку, повідомили у ДСНС.
“У результаті атаки виникли руйнації та пожежі були пошкоджені приватний та багатоповерховий житлові будинки, та складська будівля. У результаті одного з влучань виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 60 м кв. На щастя, жертв і постраждалих немає“, — поінформувала пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, вночі 17 січня вибух також був у Харкові. Його причину ще встановлюють, але це був не приліт. У ДСНС поінформували, що епіцентром вибуху була квартира на п’ятому поверсі 16-поверхівки на вулиці Валентинівській. Загинуло двоє людей – чоловік і жінка, сусідка знизу поранена, ще в однієї людини – гостра реакція на стрес.
Читайте також: У Харкові було чутно вибух: попереджали про БпЛА невизначеного типу
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, великий бурлук, ГСЧС, новини Харкова, руйнування;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2026 в 08:33;