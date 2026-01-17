Росіяни руйнують Великий Бурлук: вночі був масований удар БПЛА – ДСНС

Вночі на 17 січня російські безпілотники атакували будинки у Великому Бурлуку, повідомили у ДСНС.

“У результаті атаки виникли руйнації та пожежі були пошкоджені приватний та багатоповерховий житлові будинки, та складська будівля. У результаті одного з влучань виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 60 м кв. На щастя, жертв і постраждалих немає“, — поінформувала пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, вночі 17 січня вибух також був у Харкові. Його причину ще встановлюють, але це був не приліт. У ДСНС поінформували, що епіцентром вибуху була квартира на п’ятому поверсі 16-поверхівки на вулиці Валентинівській. Загинуло двоє людей – чоловік і жінка, сусідка знизу поранена, ще в однієї людини – гостра реакція на стрес.