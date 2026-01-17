У Харкові був вибух у багатоповерхівці: є загиблі (відео)

Вночі на 17 січня в Харкові стався вибух у багатоповерховому житловому будинку в Салтівському районі – прильотів не було.

Про вибух повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“Внаслідок вибуху невідомого походження є загиблі та постраждалі в багатоповерхівці Салтівського району. Деталі з’ясовуємо”, – написав він о 02:08 ночі.

А потім додав: “На місці вибуху було виявлено тіло другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи”.

“17 січня о 01:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у квартирі на п’ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова. Унаслідок вибуху сталося часткове руйнування перекриттів між четвертим і шостим поверхами. Під час аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС деблокували з-під завалів тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Причини вибуху наразі встановлюються”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Спікер ГУ ДСНС Євген Василенко в коментарі “Суспільному” доповнив: вибух був у 16-поверхівці на вулиці Валентинівській. За даними директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, загиблі перебували у квартирі на п’ятому поверсі. Також поранений мешканець квартири знизу, ще в однієї людини – гостра реакція на стрес.