В Харькове был взрыв в многоэтажке: есть погибшие (видео)

Ночью на 17 января в Харькове произошел взрыв в многоэтажном жилом доме в Салтовском районе — прилетов не было.

О взрыве сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем», — написал он в 02:08 ночи.

А следом добавил: «На месте взрыва было обнаружено тело второго погибшего. Продолжаются поисково-спасательные работы».

«17 января в 01.30 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве в квартире на пятом этаже 16-этажного жилого дома в Салтовском районе Харькова. В результате взрыва произошло частичное разрушение перекрытий между четвертым и шестым этажами. Во время аварийно-спасательных работ сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов тела двух погибших — мужчину и женщину. Еще одна женщина получила острую реакцию на стресс. Причины взрыва устанавливаются», — сообщила утром пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спикер ГУ ГСЧСУ Евгений Василенко в комментарии «Суспільному» дополнил: взрыв был в 16-этажке на улице Валентиновской. По данным директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, погибшие находились в квартире на пятом этаже. Также ранен житель квартиры снизу, еще у одного человека — острая реакция на стресс.